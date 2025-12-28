«Δεν αντέχω άλλο»: Φως στα αίτια της τραγωδίας στου Γκύζη ρίχνει το σημείωμα που άφησε ο δράστης

Νέα διάσταση στα αίτια της οικογενειακής τραγωδίας που συγκλόνισε τη γειτονιά του Γκύζη στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) έρχεται να δώσει το ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε ο 74χρονος άνδρας, λίγο πριν επιτεθεί στην 67χρονη σύζυγό του και δώσει τέλος στη ζωή του.

Οι λίγες λέξεις που περιέχονται στο σημείωμα και βρίσκονται πλέον στα χέρια της ΕΛΑΣ θεωρούνται καθοριστικές για την κατανόηση του κινήτρου, καθώς ο άνδρας φέρεται να εξομολογείται πως «δεν αντέχει άλλο την κατάσταση στο σπίτι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείωμα απευθυνόταν στον γιο του και αποτελεί βασικό στοιχείο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να φωτίσουν το ψυχολογικό υπόβαθρο πίσω από την αποτρόπαιη πράξη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι σε διαμέρισμα υπογείου πολυκατοικίας επί της οδού Λοκρίδος, στην περιοχή του Γκύζη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο άνδρας, γεννημένος το 1951, επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη σύζυγό του, γεννηθείσα το 1958, τραυματίζοντάς την σοβαρά στον λαιμό.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και έπεσε στο κενό, χάνοντας τη ζωή του ακαριαία.

Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας βαθύ τραύμα στην τραχηλική χώρα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας της.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ, με την προανάκριση να συνεχίζεται, ενώ το περιεχόμενο του ιδιόχειρου σημειώματος εξετάζεται ως κομβικό στοιχείο για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών και των αιτίων που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.