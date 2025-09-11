Γκύζη: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που 59χρονος πυροβολεί απορριμματοφόρο

Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως το flash.gr από τη στιγμή του πυροβολισμού σε βάρος ενός απορριμματοφόρου του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή του Γκύζη.

Στο βίντεο φαίνεται ο υπάλληλος της καθαριότητας να αδειάζει στο απορριμματοφόρο έναν κάδο σκουπιδιών, ενώ λίγες στιγμές αργότερα φαίνεται ο δράστης να τείνει το όπλο προς τη μεριά που απομακρύνθηκαν οι υπάλληλοι του δήμου. Όπως γίνεται σαφές και από το βίντεο, ο δράστης φορά γαλάζια μπλούζα και σκουρόχρωμη βερμούδα.

Ο υπάλληλος του απορριμματοφόρου που εργαζόταν την ώρα των πυροβολισμών κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό σημειώνεται ότι εκτυλίχθηκε επί της οδού Παράσχου 21 στην Αθήνα. Ο δράστης διέφυγε με δίκυκλο μικρού κυβισμού.

Η στιγμή που 59χρονος σημαδεύει με όπλο τον υπάλληλο καθαριότητας στην περιοχή του Γκύζη pic.twitter.com/vKPvSqcjd9 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 11, 2025

Πώς συνέλαβαν τον δράστη

Την επόμενη του περιστατικού (9/9) ο υπάλληλος ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. για τον τόπο κατοικίας του 59χρονου. Αστυνομικοί μετέβησαν στην πολυκατοικία και ύστερα από αναζητήσεις, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον δράστη του πυροβολισμού. Μόλις εξήλθε από το διαμέρισμά του, τον συνέλαβαν.

Ο υπάλληλος της καθαριότητας αναγνώρισε τον δράστη και δήλωσε ότι το όπλο, με το οποίο άνοιξε πυρ, ήταν ένα περίστροφο με ξύλινη λαβή και μεταλλικό σκελετό. Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε από απόσταση 8 έως 9 μέτρων και η σφαίρα πέρασε από την αριστερή μεριά του κεφαλιού του.

Ο δράστης αρχικά υποστήριξε ότι έριξε με αεροβόλο όπλο, το οποίο πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, καθώς και ότι έπασχε από ψυχιατρικά προβλήματα.

Η κατάθεση «κλειδί» ενός γείτονα

«Κλειδί» στην υπόθεση φαίνεται πως ήταν η κατάθεση ενός ενοίκου της πολυκατοικίας που διαμένει ο δράστης, που κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι στο μπαλκόνι του εντόπισε μια σακούλα με δύο σιδερογροθιές, τρία μαχαίρια, ενδύματα, παρελκόμενα ορειβασίας, 14 φυσίγγια άνευ ενδείξεων στον πυθμένα τους, ένα περίστροφο χωρίς εμφανή αριθμό σειράς και άνευ ενδείξεων, με ξύλινη λαβή, με βυκίο χωρητικότητας έξι φυσιγγίων και περιέχοντος εντός τέσσερα φυσίγγια και ένα πιστόλι χωρίς γεμιστήρα.

Τότε ήταν που ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε πως αυτά τα αντικείμενα ήταν δικά του και πως ο ίδιος τα έριξε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος του κάτω ορόφου. Επέμεινε, ωστόσο, ότι ο πυροβολισμός σε βάρος του απορριμματοφόρου έγινε με αεροβόλο όπλο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τον νόμο περί όπλων.