Γκύζη: «Είπε εδώ είναι η γειτονιά μου, θα σου δείξω εγώ» - Η περιγραφή σοκ του υπαλλήλου που πυροβολήθηκε

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στη γειτονιά του Γκύζη, όταν 59χρονος άνδρας στόχευσε και πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας την ώρα της εργασίας του.

«Στο κεφάλι με σημάδευε», δηλώνει συγκλονισμένος ο υπάλληλος που δέχθηκε τα πυρά, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με δίκυκλο, αλλά τελικά συνελήφθη. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

«Είδα τον χάρο με τα δόντια… Πάγωσα. Λέω “τώρα ζω;”. Έβαλε το χέρι από κάτω να σημαδέψει το κεφάλι, όχι πόδια. Και δεν μπορώ να τον συγχωρήσω γιατί… Στο κεφάλι, δηλαδή στο δόξα πατρί, κατευθείαν. Άκουσα έναν θόρυβο, ένα μπαμ, ένα δυνατό και έφυγα δηλαδή, έκανα μία κίνηση απλά, μια κίνηση. Ο Θεός με βοήθησε. Κατά τύχη, όχι ότι ήξερα πως θα πάει η σφαίρα. Αλλά την άκουσα από το αυτί μου επάνω. Πέρασε δίπλα ξυστά από το αυτί», περιέγραψε ο υπάλληλος καθαριότητας.

«Με κοιτάει, έρχεται μπροστά, κατεβαίνει από το μηχανάκι και μου λέει “εδώ είναι η γειτονιά μου, θα σου δείξω εγώ σε λίγο”. Δεν πρόλαβα ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πήγε σπίτι και πήρε το όπλο. Έριξε και μπλοκάρισε το όπλο και ξαναοπλίζει και ξαναρίχνει», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ALPHA.



Δείτε τα όσα είπε ο υπάλληλος καθαριότητας:

Η στιγμή που ο 59χρονος πυροβολεί απορριμματοφόρο - Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το flash.gr καταγράφει τη στιγμή του πυροβολισμού σε βάρος ενός απορριμματοφόρου του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή του Γκύζη.

Στο βίντεο φαίνεται ο υπάλληλος της καθαριότητας να αδειάζει στο απορριμματοφόρο έναν κάδο σκουπιδιών, ενώ λίγες στιγμές αργότερα φαίνεται ο δράστης να τείνει το όπλο προς τη μεριά που απομακρύνθηκαν οι υπάλληλοι του δήμου. Όπως γίνεται σαφές και από το βίντεο, ο δράστης φορά γαλάζια μπλούζα και σκουρόχρωμη βερμούδα.

Ο υπάλληλος του απορριμματοφόρου που εργαζόταν την ώρα των πυροβολισμών κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου. Το περιστατικό σημειώνεται ότι εκτυλίχθηκε επί της οδού Παράσχου 21 στην Αθήνα. Ο δράστης διέφυγε με δίκυκλο μικρού κυβισμού.

Η στιγμή που 59χρονος σημαδεύει με όπλο τον υπάλληλο καθαριότητας στην περιοχή του Γκύζη pic.twitter.com/vKPvSqcjd9 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 11, 2025

Πώς συνέλαβαν τον δράστη - «Κλειδί» η μαρτυρία γείτονα

Την επόμενη του περιστατικού (9/9) ο υπάλληλος ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. για τον τόπο κατοικίας του 59χρονου. Αστυνομικοί μετέβησαν στην πολυκατοικία και ύστερα από αναζητήσεις, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον δράστη του πυροβολισμού. Μόλις εξήλθε από το διαμέρισμά του, τον συνέλαβαν.

Ο υπάλληλος της καθαριότητας αναγνώρισε τον δράστη και δήλωσε ότι το όπλο, με το οποίο άνοιξε πυρ, ήταν ένα περίστροφο με ξύλινη λαβή και μεταλλικό σκελετό. Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε από απόσταση 8 έως 9 μέτρων και η σφαίρα πέρασε από την αριστερή μεριά του κεφαλιού του.

Ο δράστης αρχικά υποστήριξε ότι έριξε με αεροβόλο όπλο, το οποίο πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, καθώς και ότι έπασχε από ψυχιατρικά προβλήματα.

«Κλειδί» στην υπόθεση φαίνεται πως ήταν η κατάθεση ενός ενοίκου της πολυκατοικίας που διαμένει ο δράστης, που κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι στο μπαλκόνι του εντόπισε μια σακούλα με δύο σιδερογροθιές, τρία μαχαίρια, ενδύματα, παρελκόμενα ορειβασίας, 14 φυσίγγια άνευ ενδείξεων στον πυθμένα τους, ένα περίστροφο χωρίς εμφανή αριθμό σειράς και άνευ ενδείξεων, με ξύλινη λαβή, με βυκίο χωρητικότητας έξι φυσιγγίων και περιέχοντος εντός τέσσερα φυσίγγια και ένα πιστόλι χωρίς γεμιστήρα.