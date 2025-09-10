Γκύζη: 59χρονος άρχισε να πυροβολεί σκουπιδιάρικο επειδή τον εκνεύρισε ο θόρυβος

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) στου Γκύζη και συγκεκριμένα στην οδό Παράσχου, με πρωταγωνιστή έναν 59χρονο που πυροβόλησε εναντίον απορριμματοφόρου του Δήμου Αθηναίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 61χρονος υπάλληλος καθαριότητας κατήγγειλε ότι την ώρα που περνούσαν με το απορριμματοφόρο από το συγκεκριμένο σημείο άγνωστος πυροβόλησε εναντίον τους. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός εργαζομένου στην καθαριότητα, ενώ το περιστατικό καταγγέλθηκε μετά από σχεδόν δύο ώρες.

Ακολούθησε έρευνα αστυνομικών του ΤΔΕΕ Κυψέλης, που οδήγησε σε έναν 59χρονο, ο οποίος αποδέχτηκε την πράξη του και φέρεται να υποστήριξε ότι νεύριασε με το θόρυβο των απορριμματοφόρου. Ο 59χρονος διαμένει σε πολύ κοντινή απόσταση, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε έρευνα στην οικία του.

Εκεί εντοπίστηκε ένα περίστροφο με 4 φυσίγγια, ένα πιστόλι, 3 μαχαίρια, 2 σιδερογροθιές, 14 φυσίγγια και 2 κουκούλες τύπου full face. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τον νόμο περί όπλων.