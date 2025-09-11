Επείγουσα «επιχείρηση ζωής»: Η ομάδα ΔΙΑΣ άνοιξε δρόμο για ετοιμόγεννη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση

Κάθε λεπτό μετρούσε και η συνδρομή των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ ήταν πολύτιμη. Την Τετάρτη (10/9) η ΕΛ.ΑΣ. κοινοποίησε βίντεο, στο οποίο φαίνονται άνδρες της ΔΙΑΣ να βοηθούν στην έγκαιρη μεταφορά μιας εγκύου στο νοσοκομείο.

Όπως επισημαίνεται, η γυναίκα βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και χρειαζόταν άμεσα ιατρική βοήθεια, αλλά ο δρόμος για το νοσοκομείο φαινόταν ατελείωτος.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η Άμεση Δράση έλαβε ένα σήμα και αμέσως η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1 κινητοποιήθηκε. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αμέσως το αυτοκίνητο και ανέλαβαν να ανοίξουν τον δρόμο. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανάρτησε η ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί έδιναν διαρκώς οδηγίες στον οδηγό: «Φύγε, μπες μπροστά», «κάνε δεξιά, ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες».

Μια καλά συντονισμένη επιχείρηση διάρκειας 15 λεπτών

Με μια καλά συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη συνοδεία σε μόλις 15 λεπτά, παραδίδοντας τη γυναίκα με ασφάλεια στους γιατρούς του Γενικού Κρατικού Νίκαιας.

Η ΕΛΑΣ, σε ανάρτησή της, υπογράμμισε τη σημασία της ταχύτητας σε τέτοιες περιπτώσεις, αναφέροντας: «Μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά. Μια γυναίκα επίτοκος σε κρίσιμη κατάσταση, στο τιμόνι ο σύζυγός της, και ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο».