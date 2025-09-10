ΕΛ.ΑΣ: Πατέρας, μητέρα, γιος και ανιψιός στην εγκληματική ομάδα για τις ζωοκλοπές

Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος».

Κι όμως αυτό το μότο «φιγουράρει» στο προσωπικό προφίλ 24χρονου από ορεινό χωριό του Ηρακλείου σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα για την εγκληματική ομάδα με τις ζωοκλοπές. Στον «πυρήνα» του εγκληματικού δικτύου τα στελέχη της Ασφάλειας Ρεθύμνου τοποθετούν στενά συγγενικά πρόσωπα του νεαρού, όπως και δύο Ρεθυμνιώτες.

Μέχρι στιγμής στα χέρια των Αρχών βρίσκονται η μητέρα του 24χρονου, η οποία συνελήφθη τα ξημερώματα μετά από έφοδο των ειδικών δυνάμεων στο σπίτι της οικογένειας, σε χωριό του νομού Ηρακλείου, ενώ έχουν συλληφθεί και οι δύο κρητικοί από το Ρέθυμνο.

Διαβάστε τις εξελίξεις στην εγκληματική ομάδα για τις ζωοκλοπές