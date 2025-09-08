Αδιανόητο περιστατικό στο Ηράκλειο: 14χρονος ξυλοκόπησε ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης με θύμα έναν ηλικιωμένο.

Συγκεκριμένα, ένας ανήλικος επιτέθηκε σε έναν 60χρονο και τον ξυλοκόπησε.

Όπως σημειώνει το MEGA, ο 14χρονος έριξε στο δρόμο τον 60χρονο και στην συνέχεια τον χτύπησε και το έβρισε.

Παρ’ όλο που άνθρωποι που είδαν το περιστατικό είπαν στον 14χρονο ότι θα θα καλέσουν την αστυνομία, αυτός συνέχισε την επίθεση.

Επισημαίνεται ότι μαζί με τον 14χρονος βρίσκονταν και δύο κοπέλες, οι οποίες δεν έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν την επίθεση στον ηλικιωμένο, όπως αναφέρουν μάρτυρες.