Σοκ στο Ηράκλειο Κρήτης: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς το μεσημέρι της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου ένας 23χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα Cretalive, ο 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο με πυροβόλο όπλο. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς ο νεαρός άνδρας φέρει πολύ σοβαρά τραύματα.

Ο 23χρονος τραυματίας έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο. Ωστόσο δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας του και κατά πόσο είναι κρίσιμη.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα που οδήγησαν τον 23χρονο σε αυτή την πράξη ενώ τη διερεύνηση του περιστατικού έχουν αναλάβει οι αρμόδιες τοπικές Αρχές