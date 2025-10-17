Καλάβρυτα: Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας - Γυναίκα πήρε χάπια και μετά έπεσε από παράθυρο νοσοκομείου

Ένα περιστατικό με διπλή απόπειρα αυτοκτονίας αναστάτωσε χωριό των Καλαβρύτων. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μια 48χρονη γυναίκα φαίνεται πως είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή της αφού επιχείρησε να κάνει κακό στον εαυτό της, τόσο στο σπίτι όσο και στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε αργότερα.

Η (αλλοδαπή) γυναίκα αρχικά εντοπίστηκε έχοντας καταναλώσει ποσότητα χαπιών μέσα στο σπίτι της. Άμεσα διεκομίσθη από οικείους της στο νοσοκομείο Καλαβρύτων κι ενώ νοσηλευόταν έκανε βουτιά στο κενό, από το παράθυρο θαλάμου, και από ύψος περίπου 2,5 μέτρων.



Στο χώρο της νοσηλευτικής μονάδας σήμανε συναγερμός και αφού της παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη, κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή της στο νοσοκομείο του Ρίου, για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 δόθηκε εντολή για ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία της 48χρονης.