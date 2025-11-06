Λήξη συναγερμού στο Πέραμα με τον άνδρα που απειλούσε να πέσει από γέφυρα

Λήξη συναγερμού για την υπόθεση που είχε κινητοποιήσει τις Αρχές, γύρω στις 10 το πρωί της Πέμπτης (6/11), όταν ένας άνδρας απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα στη συμβολή της λεωφόρου Σχιστού και της οδού Τριπόλεως, στο Πέραμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο μετέβαιναν διαπραγματευτές με σκοπό να χειριστούν την κατάσταση και να αποτραπούν τα χειρότερα.



Κάπως έτσι, περίπου στις 10:30 το πρωί της ίδιας μέρας, η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο με τον άνδρα να κατεβαίνει ασφαλής από τη γέφυρα.