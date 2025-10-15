Λήξη συναγερμού σε Κρυονέρι και Άγιο Δημήτριο - Παραδόθηκαν τα άτομα που απειλούσαν να αυτοκτονήσουν

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης (15/10) από δυο περιστατικά με άτομα που απειλούν να αυτοκτονήσουν.

Συγκεκριμένα, στο Κρυονέρι, ένα άτομο που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, δήλωνε νωρίτερα ότι έχει καραμπίνα και απειλεί να αυτοκτονήσει. Ο χώρος έχει αποκλείστηκε γρήγορα από την Αστυνομία και πριν καλά καλά αναλάβει δράση ο ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ, το άτομο αυτό παραδόθηκε στις Αρχές και οδηγείται στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Στεφάνου.

Παράλληλα, εξετάζεται η καραμπίνα που βρέθηκε στο σπίτι του ατόμου ήταν νόμιμη.

Την ίδια ώρα και στον Άγιο Δημήτριο καταγράφηκε παρόμοιο περιστατικό. Άλλο άτομο που και αυτό φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του από ταράτσα. Οι Αρχές έδρασαν και τελικά αποτράπηκαν τα χειρότερα, ενώ το άτομο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο γιατί είχα τραύματα από πιρούνι.