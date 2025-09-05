Ελλάδα Αστυνομία Απόπειρα Αυτοκτονίας Αμπελόκηποι

Λήξη συναγερμού στο νοσοκομείο Ελπίς: Κατέβασαν τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, αλλά και ειδικός διαπραγματευτής της Αστυνομίας.

Eurokinissi
Eurokinissi
Κώστας Παπαδόπουλος
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 22:12

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές αργά το απόγευμα της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι ένας άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Στο σημείο κατευθύνθηκαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, προκειμένου να αποτρέψουν τον άνδρα από το απονενοημένο διάβημα, καθώς απειλούσε να πέσει από τον τρίτο όροφο. Εκεί βρέθηκε και δύναμη της Πυροσβεστικής, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της Αστυνομίας.

Λίγες ώρες αργότερα, κατάφεραν να κατεβάσουν τον άνδρα, ο οποίος αναμένεται να εξεταστεί από ψυχίατρο.

