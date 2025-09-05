Λήξη συναγερμού για τη χειροβομβίδα στον Κολωνό - Ήταν εκπαιδευτικού τύπου

Λήξη συναγερμού στον Κολωνό για τη χειροβομβίδα που εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Μετά τον σχετικό έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για χειροβομβίδα εκπαιδευτικού τύπου.

Παράλληλα, οι Αρχές εκτιμούν ότι απλά κάποιος θέλησε να την ξεφορτωθεί στο σημείο, καθώς δεν υπάρχει κάποιος πιθανός στόχος στην περιοχή.

Νωρίτερα, η περιοχή είχε αποκλειστεί, όταν ένας 49χρονος που διερχόταν του σημείου, εντόπισε στη συμβολή των οδών Σερρών και Πύλου, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, το ύποπτο αντικείμενο και ενημέρωσε την Άμεση Δράση.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ και απέκλεισε τον χώρο, ενώ πραγματοποιήθηκαν (για όσο διάστημα απαιτήθηκε ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος) εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε: