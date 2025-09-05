Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 17χρονο που άρπαζε μωρά - Χειροπέδες και στον πατέρα του

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων σε βάρος του 17χρονου που άρπαξε ένα βρέφος 30 ημερών στο κέντρο του Πειραιά την Τέταρτη.



Ο ανήλικος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για την απολογία του, με πληροφορίες να αναφέρουν πως ενώπιον των αστυνομικών, ομολόγησε ότι προέβη στο έγκλημα, ορμώμενος από μίσος για τους Ρομά!



Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του στον οποίο ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο εν λόγω κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί.

Παρίστανε τον ελεγκτή

Ο ίδιος στις 17 Ιουνίου, είχε προσαχθεί καθώς μέσα στο λεωφορείο 117 που εκτελούσε το δρομολόγιο Γλυφάδα- Βουλιαγμένη-Βάρη, παρίστανε τον ελεγκτή, προχωρώντας σε ελέγχους κομίστρου.

Πάνω του είχε μία πλαστή κάρτα ελεγκτή, ένα πλαστό μπλοκ παραβάσεων και έναν ασύρματο. Με «επαγγελματικό» τρόπο υποδυόταν για πολλούς μήνες τον αυστηρό ελεγκτή κόβοντας «πρόστιμα» σε όσους επιβάτες δεν είχαν μαζί τους εισιτήριο.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για αντιποίηση, απάτη, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί ασυρμάτων. Παράλληλα ενώπιων της δικαιοσύνης θα βρεθεί και η 35χρονη μητέρα του βρέφους που κατηγορείται για παραμέληση εποπτεία ανηλίκου.