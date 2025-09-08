Πειραιάς: Στη φυλακή ο 17χρονος που άρπαζε μωρά - Υπέβαλλε αίτημα για ψυχιατρικές εξετάσεις

Στη φυλακή οδηγείται ο 17χρονος που κατηγορείται για την αρπαγή βρέφους από το κέντρο του Πειραιά την περασμένη Τετάρτη.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αρπαγή (κακούργημα) και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο (πλημμέλημα) κατά συρροή, αφού του αποδίδεται και η αρπαγή ενός ακόμη βρέφους στην Ομόνοια, τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση του 17χρονου υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο θα αξιολογηθεί στην πορεία της ανάκρισης.

Παρίστανε τον ελεγκτή

Ο ίδιος στις 17 Ιουνίου, είχε προσαχθεί καθώς μέσα στο λεωφορείο 117 που εκτελούσε το δρομολόγιο Γλυφάδα- Βουλιαγμένη-Βάρη, παρίστανε τον ελεγκτή, προχωρώντας σε ελέγχους κομίστρου.

Πάνω του είχε μία πλαστή κάρτα ελεγκτή, ένα πλαστό μπλοκ παραβάσεων και έναν ασύρματο. Με «επαγγελματικό» τρόπο υποδυόταν για πολλούς μήνες τον αυστηρό ελεγκτή κόβοντας «πρόστιμα» σε όσους επιβάτες δεν είχαν μαζί τους εισιτήριο.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για αντιποίηση, απάτη, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί ασυρμάτων. Παράλληλα ενώπιων της δικαιοσύνης θα βρεθεί και η 35χρονη μητέρα του βρέφους που κατηγορείται για παραμέληση εποπτεία ανηλίκου.