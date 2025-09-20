«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 5χρονου - Βρέθηκε μαζί με τη μητέρα του

Ο ανήλικος Μπάρδας Σενκ (επ.) Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ (ον.), 5 ετών εντοπίστηκε μαζί με την μητέρα του στην περιοχή της Αθήνας και είναι καλά στην υγεία του.

Συγκεκριμένα η μητέρα επικοινώνησε με τις Αστυνομικές Αρχές, γνωστοποιώντας την τοποθεσία τους.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Παρασκευή 19/9/2025 και προχώρηση άμεσα, κατόπιν εισαγγελική εντολής, στην απενεργοποίηση του μηχανισμού.



Υπενθυμίζουμε ότι στις 10/09/2025 η μητέρα προέβη σε αρπαγή του ανήλικου Μπάρδα Σενκ (επ.) Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ (ον.), 5 ετών, από την περιοχή της Αθήνας. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε., των Αρχών, των φορέων και των απλών πολιτών έχει κατορθώσει να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία και να βρει πολλά παιδιά τα οποία αναζητούνται. Καταλυτικό ρόλο παίζει συνήθως η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός παιδιού ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων.

Περισσότερες πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευση «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» email:116000@hamogelo.gr