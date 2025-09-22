Αρπαγή 5χρονου: «Δεν τον απήγαγα, μου εκμυστηρεύτηκε ανησυχητικά γεγονότα», λέει η μητέρα του

Την άμεση απενεργοποίηση του Amber Alert για την αρπαγή του 5χρονου Ντόριαν από την Αθήνα από τη μητέρα του από τις 10 Σεπτεμβρίου διέταξε ο Εισαγγελέας του Βόλου.

Το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενεργοποιήσει το Amber Alert μετά από καταγγελία ότι ο Ντόριαν έχει απηχθεί από τη μητέρα του, η οποία με επιστολή της στο flash.gr ξεκαθαρίζει ότι «δεν απήγαγα ποτέ τον γιο μου, ο Ντόριαν βρισκόταν μαζι μου στην Αθήνα, εν γνώση του πατέρα του».

Μάλιστα, η ίδια ενημερώνει ότι ο μικρός φοιτούσε κανονικά στο νηπιαγωγείο του από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενημερώνοντας καθημερινά και τον πατέρα του. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η διεύθυνση στην οποία διέμενε με το παιδί ήταν γνωστή στον πατέρα του, ενώ, μάλιστα, ισχυρίζεται ότι όλα ξεκίνησαν αφού υπέβαλε μήνυση σε βάρος του άνδρα, ο οποίος αντέδρασε, κατά τους ισχυρισμούς της, με «συμπεριφορές εκφοβισμού».

Ολόκληρη η επιστολή της μητέρας του

«Είμαι η μητέρα του Ντοριαν και θα ήθελα να σας ενημερώσω συνοπτικά για την πραγματική κατάσταση σχετικά με το Amber Alert που εκδόθηκε πρόσφατα αβάσιμα.

Δεν απήγαγα ποτέ τον γιο μου. Πάντα ενήργησα προς το συμφέρον του παιδιού. Ο Ντοριαν βρισκόταν μαζί μου στην Αθήνα, εν γνώση του πατέρα του, φοίτησε κανονικά από την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου στο νηπιαγωγείο, και η επικοινωνία με τον πατέρα του διατηρούνταν συνεχώς: του έστελνα καθημερινά νέα, φωτογραφίες, και ενθάρρυνα τις τηλεφωνικές κλήσεις κάθε φορά που το παιδί το δεχόταν. Ποτέ δεν εξαφανιστήκαμε η διεύθυνση μας είναι γνωστή στον πατέρα του παιδιού.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, ο Ντοριαν μου εκμυστηρεύτηκε ανησυχητικά γεγονότα. Αμέσως υπέβαλα μήνυση και ενημέρωσα τον Εισαγγελέα Αθηνών. Όταν ο πατέρας του παιδιού το έμαθε άρχισε τις συμπεριφορές εκφοβισμού: καθημερινά επιθετικά και απειλητικά μηνύματα, ακόμη και προσπάθεια πίεσης στο σχολείο της Αθήνας όπου είναι εγγεγραμμένος ο γιος μας. Από τον Ιούλιο 2025 είχα ήδη καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να ζητήσω επίσημα την επιμέλεια.

Θέλω να ξεκαθαρίσω: δεν απήγαγα, δεν εξαφανίστηκα, πάντα ήμουν στη διεύθυνση που γνωρίζει ο ίδιος. Η δικηγόρος μου ζήτησε επίσημα την ανάκληση του Amber Alert από τον Εισαγγελέα Βόλου και πράγματι ανακλήθηκε. Καθ’ όλη αυτήν την περίοδο τόσο εγώ όσο και η δικηγόρος μου είχαμε καθημερινή επικοινωνία με το 100, τον εισαγγελέα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» και την Ασφάλεια Βόλου.

Το Amber Alert που ενεργοποιήθηκε από τον πατέρα βασίστηκε λοιπόν σε ψευδείς δηλώσεις. Μετά από προσεκτική εξέταση του φακέλου, ο Εισαγγελέας του Βόλου διέταξε την άμεση απενεργοποίησή του.

Ο πατέρας του παιδιού έκανε όλα αυτά για να αποπροσανατολίσει τη δικαιοσύνη από τη μήνυση που κατέθεσα σε βάρος του, αλλά και για να τα χρησιμοποιήσει στα δικαστήρια που θα ακολουθήσουν ένταξη μας.

Σήμερα, ο Ντοριαν είναι υγιής και χαρούμενος κοντά μου. Δεν προσπάθησα ποτέ να στερήσω τον γιο μου από τον πατέρα του, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία που εκκρεμεί στη δικαιοσύνη θα πρέπει να παραμείνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον που μόνο εγώ μπορώ να εξασφαλίσω πλέον».