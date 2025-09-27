Missing Kid Alert για τη 16χρονη Ντανιέλα, που εξαφανίστηκε από το σπίτι της στη Δάφνη

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 16χρονης Ντανιέλας Μ., η τύχη της οποίας αγνοείται από το μεσημέρι της Παρασκευής, 26 Σεπτεμβρίου.



Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα, Σάββατο 27/9, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛΑ Μ., 16 ΕΤΩΝhttps://t.co/NJCGOLdecv pic.twitter.com/LDLgfMPIQQ — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) September 27, 2025





Η Ντανιέλα Μ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 45 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια με ρίγα στο πλάι.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.