«Χαμόγελο του Παιδιού»: Missing alert για την εξαφάνιση 50χρονης από το Χαϊδάρι

Την εξαφάνιση της Νεκταρίας Λαγούδη, 50 ετών από το Χαϊδάρι έκανε γνωστή το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του το βράδυ του Σαββάτου (04.10.2025).



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η εξαφάνιση συνέβη στις 26 Σεπτεμβρίου στο Χαϊδάρι και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε γι’ αυτήν το Σάββατο και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Νεκταρίας Λαγούδη, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.



Η Νεκταρία Λαγούδη, 50 χρόνων, έχει ύψος 1,63 μ., είναι 90 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μαύρα παπούτσια και μαύρη τσάντα.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.