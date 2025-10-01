Ώρες αγωνίας στη Χαλκίδα: Αγνοούνται μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της

Σε συναγερμό είναι οι αστυνομικές δυνάμεις στη Χαλκίδα από το πρωί της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου, για τον εντοπισμό μίας μητέρας και των δύο ανήλικων παιδιών της, ηλικίας 4 ετών και 7 μηνών, που αγνοούνται.

Σύμφωνα με το evima.gr, την είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγωνία του και ζητώντας από όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του. Ο ίδιος απευθύνει δραματική έκκληση για βοήθεια, καθώς κάθε λεπτό που περνάει είναι κρίσιμο.



Εξαφανισμένα παιδιά: Στοιχεία σοκ

Οι εξαφανίσεις παιδιών εξελίσσονται σε μάστιγα, με την Ευρώπη να «χάνει» κάθε χρόνο χιλιάδες ανήλικα, την ώρα που οι αριθμοί αυξάνονται δραματικά.

Περισσότερες από 124.000 αναφορές για εξαφανισμένα παιδιά στάλθηκαν στην Missing Children Europe (MCE), την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για εξαφανισμένα και σεξουαλικά εκμεταλλευόμενα παιδιά, πέρυσι.



Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο που καταγράφηκε το 2023, με την ομοσπονδία ωστόσο να μην μπορεί να εξηγήσει τι είναι αυτό που προκάλεσε αυτή τη σημαντική αύξηση.

Οι αναφορές για εξαφανίσεις παιδιών μπορούν να γίνουν ειδοποιώντας τις γραμμές βοήθειας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων κειμένου, email, υπηρεσιών συνομιλίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Γιατί εξαφανίζονται τα παιδιά

Τα προβλήματα στο σπίτι και στα ιδρύματα, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ, είναι από τις πιο συνηθισμένες αιτίες που αναφέρονται από τις τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας ως λόγοι που οδηγούν τα παιδιά στην εξαφάνιση.



Ακολουθούν τα προβλήματα ψυχικής υγείας, τα προβλήματα στο σχολείο και η παρενόχληση ή εκμετάλλευση.