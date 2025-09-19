Πόσα παιδιά εξαφανίζονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη - Στοιχεία που προκαλούν σοκ

Οι εξαφανίσεις παιδιών εξελίσσονται σε μάστιγα, με την Ευρώπη να «χάνει» κάθε χρόνο χιλιάδες ανήλικα, την ώρα που οι αριθμοί αυξάνονται δραματικά και προκαλούν σοκ.

Περισσότερες από 124.000 αναφορές για εξαφανισμένα παιδιά στάλθηκαν στην Missing Children Europe (MCE), την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για εξαφανισμένα και σεξουαλικά εκμεταλλευόμενα παιδιά, πέρυσι.



Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο που καταγράφηκε το 2023, με την ομοσπονδία ωστόσο να μην μπορεί να εξηγήσει τι είναι αυτό που προκάλεσε αυτή τη σημαντική αύξηση.

Οι αναφορές για εξαφανίσεις παιδιών μπορούν να γίνουν ειδοποιώντας τις γραμμές βοήθειας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων κειμένου, email, υπηρεσιών συνομιλίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Η έκθεση, την οποία παρουσιάζει το Euronews, παραθέτει δεδομένα από 22 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Αλβανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.



Τα περισσότερα αγνοούμενα παιδιά βρίσκονται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ενώ η επιστροφή των παιδιών με δική τους πρωτοβουλία είναι ο δεύτερος πιο συνηθισμένος τρόπος ανάκτησής τους.

Οι έφηβοι κινδυνεύουν περισσότερο

Τα τελευταία δύο χρόνια, το 67% των καταγεγραμμένων περιστατικών αφορά παιδιά που είτε έχουν δραπετεύσει, είτε έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους ή από τα ιδρύματα που βρίσκονταν.



Η μέση ηλικία των παιδιών που εξαφανίζονται, σύμφωνα με 18 τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας που θα μπορούσαν να παρέχουν τέτοια δεδομένα, κυμαίνεται από 12 έως 16 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα παιδιά στην εφηβεία διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Γιατί εξαφανίζονται τα παιδιά

Τα προβλήματα στο σπίτι και στα ιδρύματα, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ, είναι από τις πιο συνηθισμένες αιτίες που αναφέρονται από τις τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας ως λόγοι που οδηγούν τα παιδιά στην εξαφάνιση.



Ακολουθούν τα προβλήματα ψυχικής υγείας, τα προβλήματα στο σχολείο και η παρενόχληση ή εκμετάλλευση.

Περισσότερα τα εξαφανισμένα κορίτσια

Έξι στα δέκα παιδιά που αναφέρθηκε ότι τράπηκαν σε φυγή ήταν κορίτσια.



«Ωστόσο, στοιχεία από το Βέλγιο, τα οποία συγκρίνουν την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας με τα δεδομένα της αστυνομίας, υποδηλώνουν πιθανή προκατάληψη λόγω φύλου στις αναφορές, με τα αγόρια να υποαναφέρονται σε σύγκριση με τα κορίτσια», αναφέρει η έκθεση του MCE.



Η πλειονότητα των παιδιών που τράπηκαν σε φυγή βρέθηκαν σε λιγότερο από μία εβδομάδα (78%), ενώ το 15% βρέθηκε μεταξύ μίας εβδομάδας και ενός μήνα μετά την εξαφάνισή τους, σύμφωνα με 11 τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας του MCE.

Δεδομένα από τις ίδιες γραμμές βοήθειας έδειξαν ότι ένα παιδί ανακαλύφθηκε νεκρό.

Αγνοούμενα παιδιά μεταναστών



Οι υποθέσεις που αφορούν παιδιά μεταναστών αυξήθηκαν ελαφρώς το 2024, στο 7%. Ωστόσο, το MCE προειδοποίησε ότι υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένων δεδομένων για τα παιδιά μεταναστών, γεγονός που περιορίζει την κατανόηση του πόσα από αυτά τα παιδιά εξαφανίζονται.



Σε αυτές τις περιπτώσεις, αγνοούνται περισσότερα αγόρια από κορίτσια. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι άνδρες από γυναίκες αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.



Το μέσο ηλικιακό εύρος για τα παιδιά μεταναστών που αγνοούνται ήταν μεταξύ 12 και 17 ετών, σύμφωνα με αναφορές από εννέα τηλεφωνικές γραμμές.



Σύμφωνα με στοιχεία που παρείχαν πέντε τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας, 69 από αυτά τα παιδιά βρέθηκαν ζωντανά, 46 εκ των οποίων βρέθηκαν σε λιγότερο από μία εβδομάδα, και τρία παιδιά βρέθηκαν μεταξύ ενός μήνα και 12 μηνών μετά την εξαφάνισή τους.



Το Μαρόκο, το Αφγανιστάν, η Αλγερία και η Συρία είναι οι πιο συνηθισμένες χώρες προέλευσης παιδιών που εξαφανίζονται κατά τη μετανάστευση.



Μεταξύ 2021 και 2023, περισσότερα από 50.000 ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαφανίστηκαν από τα ραντάρ, σύμφωνα με το Lost in Europe.