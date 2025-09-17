Υπόθεση Mαντλίν Μακάν: Ελεύθερος ο βασικός ύποπτος - Γιατί αποφυλακίστηκε

Ελεύθερος αφέθηκε από γερμανική φυλακή, όπου εξέτιε ποινή για άλλο αδίκημα, ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν. Μια υπόθεση που συγκλόνισε τον πλανήτη και παραμένει ανεξιχνίαστη από το 2007, όταν και χάθηκαν δια παντός τα ίχνη της τότε 3χρονης από το τουριστικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ στην Αλγκάρβε, ενώ βρισκόταν για διακοπές μαζί με τους γονείς της.

Ο 48χρονος είχε καταδικαστεί για τον βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας στην Πορτογαλία το 2005. Το έγκλημα αυτό έλαβε χώρα μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το θέρετρο Ocean Club, όπου η τριών ετών Μαντλίν εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2007. Μετά την ολοκλήρωση έξι ετών κράτησης, ο Μπρίκνερ αποκτά το δικαίωμα αποφυλάκισης, παρότι εκκρεμούν εις βάρος του έρευνες για σοβαρότερες υποθέσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian θα του τοποθετηθεί «βραχιολάκι» μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Σέχντε, κοντά στο Ανόβερο της Γερμανίας. Έχουν επίσης ζητήσει από τον Μπρίκνερ να παραδώσει το διαβατήριό του και να παρουσιάζεται τακτικά στις αρχές, επικαλούμενοι φόβους ότι μπορεί να προσπαθήσει να εγκαταλείψει τη χώρα.

Στον 48χρονο Γερμανό δεν έχουν ασκηθεί κατηγορίες σε σχέση με την υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ωστόσο Γερμανοί εισαγγελείς επικαλούμενοι στοιχεία, όπως δεδομένα από κινητά τηλέφωνα, επιμένουν ότι ο Μπρίκνερ βρισκόταν στην περιοχή όταν εξαφανίστηκε η μικρή Μαντλίν.

«Δεν έχουμε βρει τίποτα τα τελευταία πέντε χρόνια που να τον αθωώνει. Αντιθέτως, εντοπίσαμε στοιχεία που ενισχύουν την υπόθεσή μας», είπε ο επικεφαλής εισαγγελέας Χανς Κρίστιαν Γουόλτερς, που ηγείται των ερευνών στη Γερμανία, διευκρινίζοντας όμως ότι η βαρύτητά τους δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει σε καταδίκη.

«Ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, Μαρκ Βερβίλεν, ο οποίος υποστήριξε πως πιθανόν η μικρή Μαντλίν ΜακΚάν να ήταν παραγγελία διεθνούς κυκλώματος παιδεραστίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, ο Βερβίλεν, ο οποίος για τρία χρόνια είχε ηγηθεί της έρευνας για τον διαβόητο παιδοκτόνο Μαρκ Ντιτρού, αποκάλυψε ότι το κύκλωμα αυτό ενδέχεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν, που παραμένει ανεξιχνίαστη από το 2007 και μέχρι σήμερα διερευνάται από την βρετανική και την πορτογαλική αστυνομία, με διαφορετικά πρόσωπα και τοποθεσίες να μπαίνουν κατά καιρούς στο «μικροσκόπιο».

Όπως ανέφερε ο Βερβίλεν, υπήρχε συγκεκριμένη πληροφορία ότι μια ομάδα διακινητών είχε «παραγγείλει» ένα κορίτσι, τρεις ημέρες προτού χαθούν διά παντός τα ίχνη της 3χρονης από το τουριστικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ στην Αλγκάρβε, τον Μάιο του 2007.

«Υπήρχε ξεκάθαρα κύκλωμα παιδεραστών και διακίνησης παιδιών στην Ευρώπη», όμως η εξεταστική επιτροπή που είχε συσταθεί τότε δεν έλαβε ποτέ την εντολή να το διερευνήσει εις βάθος» τόνισε ο ίδιος.

Επικαλέστηκε μάλιστα πληροφορίες που αναφέρουν ότι κάποιος από το κύκλωμα εντόπισε τη μικρή Μαντλίν στο θέρετρο, τη φωτογράφισε κι έστειλε το υλικό στο κύκλωμα του Βελγίου. «Ο υποψήφιος αγοραστής ενέκρινε ότι το κορίτσι ήταν κατάλληλο και τότε έγινε η αρπαγή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ντιτρού, που σήμερα είναι 68 ετών, βαρύνεται με απαγωγές, βιασμούς και δολοφονίες ανήλικων κοριτσιών τη δεκαετία του ’90. Συνελήφθη το 1996 και το 2004 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με τις Αρχές να θεωρούν ότι διατηρούσε δεσμούς με οργανωμένα δίκτυα εμπορίας παιδιών στην Ευρώπη.