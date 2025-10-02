Κλειστά τα σχολεία στην Αθήνα την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Την πρώτη επίσημη σχολική ανάπαυλα θα απολαύσουν οι μαθητές των σχολείων που βρίσκονται στον Δήμο Αθηναίων καθώς την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου τιμάται η μνήμη του πολιούχου της πρωτεύουσας, Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγείτου.

Ήδη οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν ενημερώσει τους γονείς με επίσημες ανακοινώσεις και εγκυκλίους: «Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό».

Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

Έτσι λοιπόν, οι μαθητές που θα κάνουν long weekend είναι όσοι φοιτούν σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων.

Παράλληλα, δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων.

Ο Άγιος Διονύσιος προστάτης και των Δικαστών

Εκτός από πολιούχος άγιος της Αθήνας, ο Άγιος Ιερομάρτυρας Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, είναι προστάτης και των Δικαστικών και του Δικαστικού Σώματος.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το ένατο έτος μετά από την γέννηση του Χριστού. Διετέλεσε μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου.

Υπήρξε ένας από τους πρώτους Αθηναίους που πίστεψαν στον Χριστό. Σε νεαρή ηλικία βρέθηκε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου (κοντά στο σημερινό Κάιρο) ακριβώς την εποχή της Σταυρώσεως του Κυρίου.

Την Μεγάλη εκείνη Παρασκευή την ώρα της σταυρώσεως του Χριστού αν και μεσημέρι, σκοτίστηκε ο ήλιος «Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γὴν ἕως ὥρας ἐνάτης» (Ματ. 27,45). Ο Διονύσιος συγκλονίστηκε από το παράδοξο αυτό φαινόμενο και αναφώνησε: «ἢ Θεὸς πάσχει ἢ τὸ πᾶν ἀπόλλυται» («ή ο Θεός υποφέρει ή χάνεται το παν»).

Σημείωσε δε με επιμέλεια την ημέρα και ώρα του υπερφυσικού αυτού γεγονότος του σκοτισμού του Ηλίου.

Στην Αθήνα υπάρχουν δύο μεγάλοι ναοί που φέρουν το όνομά του, ο ένας στο Κολωνάκι επί της οδού Σκουφά, ενώ ο άλλος είναι η Καθολική Μητρόπολη της Αθήνας, επί της οδού Πανεπιστημίου. Το όνομά του φέρει επίσης ο πεζόδρομος περιμετρικά της Ακρόπολης, που περνά από τον βράχο του Αρείου Πάγου.

Είναι επίσης ο πολιούχος άγιος των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, όπως και στο χωριό Διονύσι στα νότια του νομού Ηρακλείου. Το χωριό πήρε το όνομά του από τον άγιο και είναι το μόνο χωριό της Κρήτης με εκκλησία προς τιμήν του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.