Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη διέφυγε από το σχολείο και βρέθηκε στον δρόμο - Συνελήφθη η διευθύντρια

Χειροπέδες σε διευθύντρια νηπιαγωγείου στην περιοχή Αγίου Παντελεήμονα πέρασαν αστυνομικοί, καθώς κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες το μεσημέρι της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου, κατά την αποχώρηση των παιδιών από το σχολείο, ένα κοριτσάκι 4 ετών διέφυγε της προσοχής των δασκάλων της και βρέθηκε εκτός του χώρου του νηπιαγωγείου.

Το παιδί περιφερόταν μόνο του στο δρόμο μέχρι που εντοπίστηκε από μια 34χρονη διερχόμενη γυναίκα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου.

Η γυναίκα μετέφερε το κοριτσάκι άμεσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, όπου περίμενε η μητέρα του.

Η 4χρονη ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της, ενώ σε βάρος της 59χρονης διευθύντριας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.