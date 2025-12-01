Έληξε ο συναγερμός στην Ευελπίδων - Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (1/12) στην Ευελπίδων, έπειτα από τηλεφώνημα άγνωστου σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άγνωστος έδωσε χρονικό περιθώριο 45 λεπτών πριν από την έκρηξη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε Πυροσβεστική, κλιμάκιο του ΤΕΕΜ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον χώρο. Τα δικαστήρια δεν εκκενώθηκαν, ενώ ο συναγερμός έληξε στις 10:05, καθώς δεν βρέθηκε τίποτε το ανησυχητικό και το τηλεφώνημα επρόκειτο για φάρσα.