Λήξη συναγερμού για το τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο

Λήηγ συναγερμού στην ΕΛΑΣ για το τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε γνωστό δημοσιογραφικό όμιλο στο Μαρούσι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, στις 09:06 σήμερα το πρωί άγνωστος τηλεφώνησε στο ραδιόφωνο του Real FM και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο κτίριο που στεγάζεται ο όμιλος, χωρίς να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο.

Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση της Αστυνομίας, με κλιμάκιο της ΕΛΑΣ να σπεύδει στο σημείο για να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους.

Αφού στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.