Απειλή για βόμβα στην Αλεξάνδρας: Αυτό είναι το σημείωμα που βρέθηκε στο ιδιωτικό κολέγιο

Έληξε ο συναγερμός για απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σε κολλέγιο επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας που έλαβαν οι Αρχές το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πηγές, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου, ύστερα από υπόδειξη του υπαλλήλου σεκιούριτι στο κτίριο ο οποίος τον αναγνώρισε ως τον άνθρωπο που άφησε το προειδοποιητικό σημείωμα.

Ο νεαρός άφησε χειρόγραφο σημείωμα στο όποιο ανέφερε ότι είχε τοποθετηθεί βόμβα στο σημείο και θα ανατιναχθεί στις 20:55.

«Καλησπέρα, στην αίθουσα υπάρχει μια βόμβα η οποία θα ανατιναχθεί στις 20:55. Ο κωδικός βρίσκεται στον κωδικό του ΑΙ μου» έγραψε χαρακτηριστικά το σημείωμα, που παρουσιάζει το flash.gr.

Στο σημείο έφθασαν αμέσως οι Αρχές, οι οποίες εξ αρχής αξιολόγησαν το περιστατικό ως χαμηλής επικινδυνότητας.

Για λίγη ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία, ενώ στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.