Απειλή για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στην Αλεξάνδρας - Μία προσαγωγή

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (17/12) μετά από απειλητικό μήνυμα για βόμβα έξω σε ιδιωτικό κολέγιο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, άγνωστο άτομο εμφανίστηκε νωρίτερα στην είσοδο του κολλεγίου και άφησε σημείωμα που προειδοποιούσε ότι θα ανατιναχθεί εκρηκτικός μηχανισμός στις 8.55.

Το διάστημα παρήλθε χωρίς να γίνει κάποια έκρηξη, ωστόσο στο σημείο έσπευσα ομάδες του ΤΕΕΜ που αναζητούσαν οποιοδήποτε ίχνος εκρηκτικού μηχανισμού.

Η ΕΛΑΣ απέκλεισε την περιοχή και διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων.

Αργότερα, έγινε γνωστό ότι η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή ενός άνδρα από την περιοχή.