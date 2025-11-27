Οι Πυρήνες Άμεσης Δράσης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας»

Η ομάδα «Πυρήνες Άμεσης Δράσης», που έχει πραγματοποιήσει και άλλες ενέργειες στο πρόσφατο παρελθόν, ανέλαβε την ευθύνη για την εμπρηστική επίθεση που είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 8ης Νοεμβρίου στα γραφεία της «Ομάδας Αλήθειας» στην Παλλήνη, εκεί όπου στεγάζεται και η ιστοσελίδα ellada24 που φαίνεται να λειτουργεί για λογαριασμό της.

Με κείμενο τους σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, οι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» αφιερώνουν την ενέργεια στον Κυριάκο Ξυμητήρη, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας στα χέρια τους σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους και σε άλλα συλληφθέντα πρόσωπα από το ένοπλο αντάρτικο πόλης και τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

«Η Ομάδα Αλήθειας αποτελεί έναν βασικό βραχίονα, μέσω του οποίου η Νέα Δημοκρατία και ο κύκλος Μητσοτάκη προσπαθούν να ελέγξουν το δυναμικό περιβάλλον των social media. Η διαφορά εδώ είναι πως σε αντίθεση με άλλους μηχανισμούς προπαγάνδας, η Ομάδα Αλήθειας χρηματοδοτείται μέσω και δημόσιου χρήματος, κάτι που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα αποτελούσε μείζον σκάνδαλο για την εκάστοτε κυβέρνηση», αναφέρει μεταξύ άλλων η προκήρυξη.

Το κείμενο συνεχίζει με τη φράση «"Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί" όπως λέει κ ο ποιητής και ξεπηδάει στο σήμερα ξανά η πίστη πως ο μέχρι και τώρα σκυμμένος και χτυπημένος ξέρει που να καταφύγει για να αλλάξει την μοίρα του. Αυτό συμβολίζει η επιλογή του Κυριάκου Ξυμητήρη», ενώ καταλήγει με μήνυμα για «επαναστατική δράση».