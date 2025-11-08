Εντοπίστηκε γκαζάκι έξω από τα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας στην Παλλήνη

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού από αγνώστους στην είσοδο κτηρίου που στεγάζεται το site «Ελλάδα 24», που ανήκει στην Ομάδα Αλήθειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το περιστατικό συνέβη στις 6:50 τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/11) στην Παλλήνη ενώ από το γκαζάκι των 500 ml που τοποθετήθηκε προκλήθηκαν μαυρίσματα στην είσοδο. Αναφέρεται, μάλιστα, πως ο μηχανισμός δεν είχε εκραγεί αλλά βρέθηκαν υπολείμματα πλαστικής σακούλας, λιωμένο πλαστικό και στάχτες.

Σημειώνεται, πως στο σημείο όπου εντοπίστηκε το γκαζάκι, βρίσκεται σε απόσταση μόλις δύο μέτρων από παιδικό σταθμό.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε περισυλλογή στοιχείων και λήψη καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες.