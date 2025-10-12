Καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών που τοποθέτησαν τα γκαζάκια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Υλικές ζημιές έξω από κτίριο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη λεωφόρο, Συγγρού προκάλεσε εμπρηστικός μηχανισμός που τοποθέτησαν τέσσερις άγνωστοι, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής.



Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή.



Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τέσσερα άτομα να τοποθετούν εμπρηστικό μηχανισμό έξω από κτίριο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού και να τρέπονται σε φυγή. Λίγα δευτερόλεπτα μετά σημειώνεται η έκρηξη.



Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και δημοσίευσε το MEGA καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις των δραστών.



Ένοικος πολυκατοικίας απέναντι από το κτίριο του υπουργείου, περιγράφει λεπτό προς λεπτό την στιγμή της έκρηξης κι όσα ακολούθησαν.



«Ακουστήκαν 4 κρότοι πάρα πολύ δυνατοί, εγώ κοιμόμουν επάνω, έτριξαν όλες οι τζαμαρίες κατά μήκος του μπαλκονιού, κατέβηκα κάτω να μετακινήσω το αυτοκίνητο και είχε ξεκινήσει μία εστία φωτιάς στην είσοδο του υπουργείου. Ήταν ανά 2 – 3 δευτερόλεπτα περίπου και ήταν πάρα πολύ δυνατοί, έντονοι».



Από τα τέσσερα γκαζάκια που εξερράγησαν, έσπασαν τα τζάμια της εισόδου, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη γυάλινη πόρτα στο ισόγειο, ενώ καταστράφηκαν και προστατευτικά από τα φώτα.



Το ευτύχημα είναι πως δεν υπήρξε τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προκειμένου να ελέγξουν τον χώρο και ακολούθως οι ειδικές μονάδες να συλλέξουν στοιχεία αποκλείοντας την περιοχή.