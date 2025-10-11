Έκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Τέσσερα γκαζάκια έσκασαν και προκάλεσαν ζημιές στην είσοδο του κτιρίου, Το ΤΕΕΜ έσπευσε στο σημείο. Αποκλεισμένη η περιοχή από άνδρες της ΕΛΑΣ.
Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου (11/10) σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη συμβολή των οδών Συγγρού και Αριστοτέλους, στην Καλλιθέα.
Από την έκρηξη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός αλλά έσπασαν τα τζάμια της εισόδου και μαύρισε η τοιχοποιία του κτιρίου.
Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις καθώς και κλιμάκια των ΤΕΕΜ για να ερευνήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό και να συλλέξουν στοιχεία για τη διαλεύκανση του περιστατικού.
Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την ΕΛΑΣ, ενώ προληπτικά στο σημείο βρίσκεται και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής. Μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών θα παραμείνει κλειστή η οδός Αριστοτέλους από το ύψος της Πάντου έως τον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού.
Στο σημείο βρέθηκε μετά τα μεσάνυχτα και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αντώνιος Φιλίππης, ο οποίος ανέφερε ότι οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι σε εξέλιξη και μέχρι να ολοκληρωθούν δεν μπορεί να γίνει κάποια επίσημη δήλωση για το περιστατικό.