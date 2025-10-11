Έκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου (11/10) σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη συμβολή των οδών Συγγρού και Αριστοτέλους, στην Καλλιθέα.

Έκρηξη με γκαζάκια σημειώθηκε σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού - Ο χώρος έχει αποκλειστεί από άνδρες της ΕΛΑΣ pic.twitter.com/OuNjun7tJu — Flash.gr (@flashgrofficial) October 11, 2025

Από την έκρηξη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός αλλά έσπασαν τα τζάμια της εισόδου και μαύρισε η τοιχοποιία του κτιρίου.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις καθώς και κλιμάκια των ΤΕΕΜ για να ερευνήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό και να συλλέξουν στοιχεία για τη διαλεύκανση του περιστατικού.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την ΕΛΑΣ, ενώ προληπτικά στο σημείο βρίσκεται και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής. Μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών θα παραμείνει κλειστή η οδός Αριστοτέλους από το ύψος της Πάντου έως τον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την έκρηξη με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού pic.twitter.com/ZoZzxJ5ias — Flash.gr (@flashgrofficial) October 11, 2025

Στο σημείο βρέθηκε μετά τα μεσάνυχτα και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αντώνιος Φιλίππης, ο οποίος ανέφερε ότι οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι σε εξέλιξη και μέχρι να ολοκληρωθούν δεν μπορεί να γίνει κάποια επίσημη δήλωση για το περιστατικό.