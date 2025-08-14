Επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία στον Κολωνό

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε είσοδο πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Αλικαρνασσού στον Κολωνό.



Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στις 5 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό, που αποτελούνταν από 4 γκαζάκια, στην είσοδο του κτιρίου. Από την έκρηξη που σημειώθηκε προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές τόσο στο κτίριο όσο και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων ομάδας. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της ΓΑΔΑ.