Συνελήφθη στην Αθήνα 41χρονος που είχε δραπετεύσει το 2022 από τις φυλακές Λάρισας

Έναν 41χρονο δραπέτη κατάφεραν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, τον οποίο και συνέλαβαν στις 7 Αυγούστου.

Ο 41χρονος είχε δραπετεύσει από το νοσοκομείο Λάρισας στις 17 Νοεμβρίου 2022, όπου είχε μεταφερθεί για νοσηλεία από τις φυλακές Λάρισας.

Η ποινή που εξέτιε

Ο 41χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης 21 ετών και 11 μηνών, για σύσταση συμμορίας, ληστεία κατά συρροή και συναυτουργία, διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Ακόμα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή του προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινής που του είχε επιβληθεί, για το αδίκημα της απόπειρας κλοπής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.