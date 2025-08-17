Λάρισα: Τροχαίο με μια γυναίκα και το παιδί της να διακομίζονται στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής επί της οδού Φαρσάλων στη Λάρισα.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα κάτω από συνθήκες που διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας.

ONLARISSA.GR

Στο ένα όχημα επέβαινε η μητέρα με το παιδί της που με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.