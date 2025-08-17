Ελλάδα Λάρισα Τροχαίο Local News

Λάρισα: Τροχαίο με μια γυναίκα και το παιδί της να διακομίζονται στο νοσοκομείο

Η γυναίκα και το παιδί επέβαιναν στο ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής επί της οδού Φαρσάλων στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα κάτω από συνθήκες που διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας.

ONLARISSA.GR
Στο ένα όχημα επέβαινε η μητέρα με το παιδί της που με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

