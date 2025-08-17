Βόλος: Βαρύ πένθος για 56χρονο πατέρα τριών παιδιών που έπεσε νεκρός σε τροχαίο

Την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα άφησε 56χρονος πατέρας τριών παιδιών από το Διμήνι Μαγνησίας.



Ο 56χρονος οδηγούσε τη μηχανή του στην περιοχή Σαμπάναγα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο και τραυματίστηκε σοβαρά, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα thenewspaper.gr.



Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.



Ο θάνατος του 56χρονου βύθισε στο πένθος το Διμήνι και τον Βόλο, καθώς ο εκλιπών ήταν πολύ γνωστός από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως ελαιοχρωματιστής.



Άνθρωποι από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον κάνουν λόγο για έναν εξαίρετο επαγγελματία, έναν άριστο οικογενειάρχη, με ευχάριστη προσωπικότητα, που ήταν πολύ αγαπητός στην τοπική κοινωνία.



Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος δεν είναι γνωστές και διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.