Γουδή: Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο - Νεκρός ο ασθενής που μεταφερόταν

Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο γύρισε «τούμπα» στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Θηβών στην περιοχή του Γουδή.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, στο όχημα επέβαινε εκτός του πληρώματος και ένας 54χρονος ασθενής, ο οποίος λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο μοτοσικλέτες ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους επιβάτες στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με την κατάσταση υγείας του ασθενή να ήταν πολύ σοβαρή ενώ το πλήρωμα δεν διέτρεχε κίνδυνο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε το συμβάν παραμένουν άγνωστες με την Τροχαία να έχει ξεκινήσει προανακριτική έρευνα. Παράλληλα, για την απομάκρυνση του ασθενοφόρου θα χρειαστεί αρκετή ώρα.

Για τον απεγκλωβισμό χρειάστηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Μάλιστα, λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών έχει διακοπεί.