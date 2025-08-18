Λεωφορείο «μπούκαρε» σε σπίτι στου Παπάγου - Σοβαρές υλικές ζημιές

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025 στην περιοχή του Παπάγου.

Το λεωφορείο της συγκοινωνιακής γραμμής 409 προσέκρουσε σε κατοικία στο τέρμα που βρίσκεται στην πλατεία Κονίτσης.



Από τη σύγκρουση σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να προκληθεί τραυματισμός, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η Τροχαία πραγματοποιεί έρευνες προκειμένου να διαπιστώσει κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το ατύχημα.