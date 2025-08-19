Νέα Χαλκηδόνα: Πυροσβεστικό εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε δέντρο - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (19/8) στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας στην Αττική, όταν πυροσβεστικό όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης ευτυχώς ελαφρά και νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Ως αποτέλεσμα του περιστατικού, είναι η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων από το ύψος της οδού Χαλκίδος στο ρεύμα κυκλοφορίας από Νέα Φιλαδέλφεια προς Αθήνα.