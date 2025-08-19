Σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο: Ανήλικος έχασε τον έλεγχο μηχανής και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Σε νοσοκομείο της Πάτρας μεταφέρθηκε 16χρονος δικυκλιστής που τραυματίστηκε μετά από τροχαίο στην περιοχή Λεπενού στο Αγρίνιο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της τοπικής ιστοσελίδας agrinionews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (19/8) όταν η μηχανή που επέβαινε εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Αρχικά ο νεαρός, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.