Πώς συνέβη η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς στην Εγνατία - Η ουρά στα διόδια και η σφοδρή σύγκρουση

Φρικιαστικές μνήμες ξύπνησε το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025 στην Εγνατία Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής και το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, που απανθρακώθηκαν μέσα στα οχήματά τους.

Σαν σκηνές ταινίας που παίζονται σε επανάληψη, η τραγωδία κοντά στα διόδια του Ιάσμου θύμισε έντονα το εξίσου σοκαριστικό τροχαίο με δύο νεκρούς, τον Απρίλιο στην Κοζάνη. Τότε, ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες και η ομίχλη που είχαν προκαλέσει τη φρίκη. Τώρα, αναζητούνται οι λόγοι που το φορτηγό έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στα οχήματα που είχαν σχηματίσει ουρά στα διόδια.

Intime

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ΕΡΤ, στα διόδια του Ιάσμου τη στιγμή του δυστυχήματος είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 600 μέτρων, με δύο οχήματα να είναι ακινητοποιημένα. Τότε ήταν που το φορτηγό που ακολουθούσε έπεσε με σφοδρότητα πάνω στα οχήματα, με αποτέλεσμα από το ένα ΙΧ να απανθρακωθούν τρεις επιβάτες, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο της Ξάνθης.

Άγνωστο παραμένει, εάν τα δύο ΙΧ βρίσκονταν σταματημένα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ή το θανατηφόρο τροχαίο έγινε ενώ βρίσκονταν σε κίνηση. Το επικρατέστερο σενάριο δείχνει πως τα οχήματα ήταν σταματημένα στην άκρη του δρόμου.

Οι κραυγές αγωνίας

Τη στιγμή της σύγκρουσης, ο χρόνος πάγωσε. Κι όσοι βρέθηκαν στο σημείο προσπαθούν να ξεχάσουν τη φρίκη. Οι κραυγές αγωνίας των εγκλωβισμένων επιβατών του οχήματος, που τυλίχτηκε στις φλόγες, έσκισαν τον ουρανό, αλλά κανείς δεν μπορούσε να αντιδράσεις, αφού η φωτιά «κατάπιε» τα πάντα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.



Σύμφωνα με το xanthinea.gr, βαρύτατα τραυματίστηκε και ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού, ο οποίος μαζί με τον ομοεθνή συνοδηγό του διακομίστηκε στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής. Το δεύτερο Ι.Χ. παρασύρθηκε από τη σύγκρουση, ωστόσο οι επιβάτες του κατάφεραν να βγουν έγκαιρα και τραυματίστηκαν ελαφρά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβαίνοντες στα δύο οχήματα είχαν ταξιδέψει από την Ήπειρο για γάμο στον Έβρο και βρίσκονταν στον δρόμο της επιστροφής όταν τους βρήκε η τραγωδία.

Σοκαρισμένοι οι τραυματίες

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε καραμπόλα, με το πρώτο αυτοκίνητο να χτυπάει με τη σειρά του δεύτερο αυτοκίνητο, με τέσσερις επιβάτες, οι οποίοι μάλιστα είναι συγγενείς των θυμάτων, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία. Φέρεται πως κατάγονται από την Ήπειρο και είχαν επισκεφτεί τον Έβρο για κάποιο γάμο. Οι νεκροί είναι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο - Αλβανία (59χρονος ο οδηγός, 61 και 57 οι νεκροί επιβάτες, 49 ετών η διασωθείσα). Στο όχημα των συγγενών μετέβαιναν τέσσερις Έλληνες συγγενείς τους από την Ήπειρο (36χρονος οδηγός, 28χρονη συνοδηγός, 6 και 4 χρονών τα δύο παιδιά τους).

Όλοι τους μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ τελούν σε σοκ από την τραγωδία.