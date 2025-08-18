Κομοτηνή: Απίστευτο τροχαίο με τρεις νεκρούς στην Εγνατία

Δεν το χωράει ανθρώπου νους το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου.

Με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, ένα φορτηγό -κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες-συγκρούστηκε με δύο οχήματα, με αποτέλεσμα μάλιστα να ξεσπάσει φωτιά, και να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο ένα όχημα βρίσκονταν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρια απανθρακώθηκαν ακαριαία και ένα άτομo μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο.

Σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός του φορτηγού ενώ στο τρίτο όχημα βρίσκονταν άλλα τέσσερα άτομα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Σοκαρισμένοι οι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, τρια ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.