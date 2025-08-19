Γουδή: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική σύγκρουση του ασθενοφόρου με το βαν

Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο από το φονικό τροχαίο στο Γουδή, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 54χρονος ασθενής, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο που ανετράπη μετά από σύγκρουση με βαν.

Το βίντεο που αποκαλύπτει ο Alpha δείχνει καρέ καρέ τη μοιραία σύγκρουση των δύο οχημάτων. Από τα στιγμιότυπα φαίνεται πως το ασθενοφόρο κατέβαινε την οδό Μικράς Ασίας, ενώ την ίδια ώρα από την οδό Φαραντάτων, όπου υπάρχει STOP, βγήκε το βαν. Το δεύτερο όχημα χτύπησε στο πίσω μέρος το ασθενοφόρο, το οποίο στη συνέχεια χτύπησε σε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη.

Άλλο βίντεο δείχνει την πορεία του λευκού βαν, το οποίο φαίνεται να βγαίνει από την οδό Φαραντάτων, χωρίς να σταματήσει.

«Είχε αίματα, του κάναμε ΚΑΡΠΑ»



Στο μεταξύ, συγκλονιστική είναι η περιγραφή του διασώστη, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο τη στιγμή της σύγκρουσης: «Περνάει το μισό ασθενοφόρο και ξαφνικά ακούμε ένα "γκουπ". Δεν καταλάβαμε τι έγινε, πώς έγινε, ακούσαμε τα τζάμια πως σπάσανε και βλέπουμε το ασθενοφόρο τούμπα».

«Η κυρία που οδηγούσε πέρασε τουλάχιστον με 80 χιλιόμετρα, όπως έχω στο μυαλό μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούσαμε ένα "γκουπ", μας χτύπησε από τη δεξιά μεριά, πάνω από τη ρόδα. Μας γύρισε προς τα αριστερά και τούμπα. Στον θάλαμο εμείς δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Όσο για τις στιγμές που ακολούθησαν, ο διασώστης περιέγραψε: «Η μία πόρτα ήταν κάτω, η άλλη από την ταραχή μου, την άνοιγα αλλά την τράβαγα προς τα μέσα. Και κάποιος ανέβηκε επάνω και μου άνοιξε την πόρτα. Βγήκα και τράβηξα τον συνάδελφο επάνω. Έσπασα το τζάμι το πίσω, πήγαμε να βγάλουμε τον ασθενή αλλά είδαμε ότι δεν γίνεται. Να είναι καλά εκεί που είναι, είχε αίματα. Με τα πολλά τον βγάλαμε έξω, του κάναμε ΚΑΡΠΑ. Ήρθαν τα παιδιά από το νοσοκομείο, τον βάλαμε σε φορείο».



Όπως είπε, τον ασθενή «τον παίρναμε κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από το σπίτι του για το Λαϊκό που έκανε αιμοκάθαρση».

Ο οδηγός του ασθενοφόρου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

«Ανέβασε 700 ζάχαρο, έτοιμος να πέσει σε κώμα», είπε ο διασώστης.