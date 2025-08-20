Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο με ΙΧ

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (19/8) στην Καλαμπάκα, με έναν 45χρονο μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο στο δρόμο προς την Αύρα Καλαμπάκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekalampaka.gr, στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο και η μοτοσικλέτα. Η σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας, ο οποίος εντοπίστηκε στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του.

Φωτό: ekalampaka.gr

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο, κατέβαλαν απέλπιδες προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο οδηγός του ΙΧ φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.