Ηλεία: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα – Έχασε τη ζωή του ο 74χρονος οδηγός

Αίσθηση προκαλεί ο τρόπος που έχασε τη ζωή του ένας 74χρονος νεκρός στην Ηλεία. Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης λίγο πριν τις εννέα το πρωί, στην Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας, στο ύψος του Καλού Νερού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ilialive.gr, ο ηλικιωμένος οδηγούσε το αυτοκίνητο, όταν ξαφνικά το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Credits: ilialive

Το σώμα του εκτινάχθηκε από τη θέση του οδηγού στο δεξί πίσω παράθυρο, όπου και εγκλωβίστηκε.

Χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κυπαρισσίας για τον απεγκλωβισμό του.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Κυπαρισσίας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.