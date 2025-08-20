Ηλεία: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα – Έχασε τη ζωή του ο 74χρονος οδηγός
Αίσθηση προκαλεί ο τρόπος που έχασε τη ζωή του ένας 74χρονος νεκρός στην Ηλεία. Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης λίγο πριν τις εννέα το πρωί, στην Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας, στο ύψος του Καλού Νερού.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ilialive.gr, ο ηλικιωμένος οδηγούσε το αυτοκίνητο, όταν ξαφνικά το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.
Το σώμα του εκτινάχθηκε από τη θέση του οδηγού στο δεξί πίσω παράθυρο, όπου και εγκλωβίστηκε.
Χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κυπαρισσίας για τον απεγκλωβισμό του.
Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Κυπαρισσίας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.