Νέα τραγωδία στην Πέτρου Ράλλη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση

Έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία άφησε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης (20/8) στην οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Οι δύο αναβάτες μοτοσικλέτας μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, δυστυχώς όμως ο ένας κατέληξε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο, αυτή εξετράπη της πορείας της και «καρφώθηκε» σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού. Αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών, ενώ στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία που διενεργεί προανάκριση για τα αίτια.

Αξίζει να σημειωθεί πως άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα, με θύμα οδηγό μοτοσικλέτας, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, με ένα άνδρα, ηλικίας περίπου 40-5 ετών, να τραυματίζεται θανάσιμα μετά από σύγκρουση με ΙΧ στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, στη συμβολή των λεωφόρων Μεσογείων και Λαυρίου, η μοτοσικλέτα μετά από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας της και έπεσε πάνω σε έτερο όχημα, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη της. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi