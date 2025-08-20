Νέα τραγωδία στην Πέτρου Ράλλη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση
Oδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» σε κολώνα. Νωρίτερα, άλλος ένας μοτοσικλετιστής είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στην Αγία Παρασκευή.
Έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία άφησε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης (20/8) στην οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.
Οι δύο αναβάτες μοτοσικλέτας μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, δυστυχώς όμως ο ένας κατέληξε.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο, αυτή εξετράπη της πορείας της και «καρφώθηκε» σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού. Αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών, ενώ στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία που διενεργεί προανάκριση για τα αίτια.
Αξίζει να σημειωθεί πως άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα, με θύμα οδηγό μοτοσικλέτας, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, με ένα άνδρα, ηλικίας περίπου 40-5 ετών, να τραυματίζεται θανάσιμα μετά από σύγκρουση με ΙΧ στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, στη συμβολή των λεωφόρων Μεσογείων και Λαυρίου, η μοτοσικλέτα μετά από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας της και έπεσε πάνω σε έτερο όχημα, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη της. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.