Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε θανάσιμα τον 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

Χειροπέδες σε 46χρονο υπήκοο Αλβανίας, οικοδόμο στο επάγγελμα, πέρασαν αστυνομικοί του Α' Τμήματος Τροχαίας Πειραιά.

Πρόκειται για το άτομο που στις 2 Σεπτεμβρίου προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στον Ταύρο, όπου είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 44χρονος από το Μπαγκλαντές που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Η σύλληψη του έγινε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (6/10), με τον 46χρονο να ομολογεί την πράξη του, καθώς μετά το τροχαίο διέφυγε από το σημείο και προσπάθησε να κρυφτεί. Έχει εντοπιστεί και η μοτοσυκλέτα του, η οποία μάλιστα έχει εμφανή σημεία από τη σύγκρουση.

Το χρονικό

Σοβαρό τροχαίο προκλήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 02/10 επί της Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Κηφισό με θύμα έναν 44χρονο οδηγό ηλεκτρικού πατινιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας οδηγός μηχανής παρέσυρε τον άτυχο άνδρα, με καταγωγή από το Μπανγκλαντές και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως κλιμάκιο της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 44χρονο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.