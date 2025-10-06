Θρήνος στη Λάρισα: Νταλίκα παρέσυρε 45χρονο στην Εθνική - Τραυματίστηκε σοβαρά ο 24χρονος γιος του

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) στη Λάρισα, όταν μια νταλίκα παρέσυρε ένας 45χρονος και τον 24χρονο γιο του, με τον πρώτο να αφήνει την τελευταία του πνοή και τον δεύτερο να τραυματίζεται σοβαρά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του οnlarissa.gr, το δυστύχημα έλαβε χώρα μετά τις σήραγγες των Τεμπών στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν η νταλίκα, υπό συνθήκες που διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που φέρεται να ήταν σταθμευμένο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μετέφεραν τον νεαρό τραυματία στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Λάρισας.