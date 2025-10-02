Αγρίνιο: Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης - «Ο φονιάς είναι έξω, ζητάω διακιοσύνη»

Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από το θανατηφόρο τροχαίο στο Αγρίνιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Άκη και την αδερφή του, την 18χρονη Χαριτίνη όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με δύναμη πάνω σε αυτοκίνητο που διέσχιζε κάθετα την Εθνική Οδό.

Η μητέρα των δύο άτυχων παιδιών, η κ. Ιωάννα Καραχρήστου προχώρησε σε μια ανάρτηση, 11 μήνες μετά το σοκαριστικό δυστύχημα, που ραγίζει καρδιές. Σε αυτή, ζητά και παλεύει για δικαιοσύνη καθώς όπως η ίδια αναφέρει, «ο φονιάς είναι έξω με την οικογένειά του. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά πρέπει να πληρώσει».

Αναλυτικά η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας των άτυχων παιδιών:

«ΑΚΗΣ - ΧΑΡΙΤΙΝΗ



11 ΜΉΝΕΣ ΜΑΚΡΙΆ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΜΈΝΑ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΆ

Μου είπατε μαμά θα πάμε μία βόλτα να πάρουμε καφέ και δεν γυρίσατε ποτέ. Μείναμε πίσω για πάντα να σας περιμένουμε εγώ ο μπαμπάς τα δύο σας τα αδέρφια και η μικρή σας ανηψια. Ποτέ δεν το περίμενα ότι αυτή η βόλτα θα ήταν η τελευταία σας βόλτα. Το ξέρω καλά καρδιές μου ότι δεν φταίξατε πουθενά, ότι πηγαίνετε κανονικά, μέχρι που βρέθηκε μπροστά σας οδηγός με αμάξι Ρομά νομίζοντας ότι όλος ο δρόμος είναι δικός του, ότι μπορεί να οδηγεί όπως θέλει, να στρίβει σε τόσο μεγάλη διασταύρωση όπου θέλει όπως και μπορεί να δολοφονήσει δύο νέα παιδιά 18 και 20 χρόνων γεμάτα όνειρα γεμάτα ζωή γεμάτα γέλιο και να σκορπίσει μία τόσο μεγάλη τραγωδία. Φύγατε πάρα πολύ νωρίς από αυτή την ζωή στην άλλη χωρίς να το καταλάβετε. Ζήσατε βίο θάνατο της ασφάλτου. Ο φονιάς είναι έξω στο σπίτι του στην οικογένεια του. Η δική μου οικογένεια πώς ζει τι βιώνουμε αντέχουμε μακριά σας ΆΚΗ μου και ΧΑΡΙΤΙΝΗ μου είναι μία τραγωδία που θα συνεχίζεται για πάντα. Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από μία μάνα που έχασε δύο παιδιά.

Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει. Ζητάω μία δίκαια δικαιοσύνη. Έχουν περάσει 11 μήνες μέχρι τώρα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί σε αυτή την χώρα δεν λειτουργεί τίποτα σωστά μόνο συγκάλυψη αδιαφορία και ψέματα.

Είμαι οπλισμένη με δύναμη του Θεού και της Παναγίας και της δική σας παιδιά μου που γίνατε Άγγελοι, θα πολεμήσω πολύ σκληρά για σας παιδιά μου να βρω δικαιοσύνη πατώντας όλα τα εμπόδια που τόσο καιρό βρίσκονται μπροστά μου

ΠΑΙΔΙΆ ΜΟΥ ΜΑΣ ΛΕΊΠΕΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ»

Πως συνέβη το μοιραίο τροχαίο

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου στην εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας, όταν η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν τα δυο νεαρά παιδιά, συγκρούστηκε με σφοδρότητα πάνω σε ένα ΙΧ.

Το αυτοκίνητο διέσχισε κάθετα την Εθνική Οδό, όταν φέρεται να έπεσε με δύναμη πάνω του η μηχανή που είχε κατεύθυνση προς την Αμφιλοχία.

Στη μοτοσικλέτα επέβαιναν τα δύο αδέρφια, ο 20χρονος Άκης και η 18χρονη Χαριτίνη, ενώ στο ΙΧ επέβαινε οικογένεια Ρομά.

Ο 20χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος ενώ η 18χρονη αδερφή του μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αγρινίου, ωστόσο έχασε με την μάχη με τη ζωή αφού υπέκυψε στα τραύματά της.