Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός 44χρονος με πατίνι - Τον χτύπησε μηχανή και τον εγκατέλειψε

Σοβαρό τροχαίο προκλήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 02/10 επί της Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Κηφισό με θύμα έναν 44χρονο οδηγό ηλεκτρικού πατινιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας οδηγός μηχανής παρέσυρε τον άτυχο άνδρα, με καταγωγή από το Μπανγκλαντές και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως κλιμάκιο της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 44χρονο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να εντοπιστεί ο οδηγός της μηχανής.